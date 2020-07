Greta Thunberg boccia il Consiglio europeo: «Solo belle parole, ci hanno lasciato le briciole» (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio)All’indomani dell’accordo raggiunto dai 27 al Consiglio europeo fiume di Bruxelles (oltre 90 ore di negoziazioni), sul Recovery Fund e il bilancio per il 2021-2027, tra chi non è soddisfatto dei risultati c’è anche l’attivista svedese Greta Thunberg. La giovane, che si batte per l’emergenza climatica, si è ancora una volta affidata a Twitter per denunciare la scarsa attenzione, a suo avviso, del Consiglio per il tema. July 21, 2020 «Come previsto, il Consiglio europeo è risultato in alcune belle parole, alcuni vaghi, incompleti e distanti obiettivi climatici quasi impossibili da tracciare, e una completa negazione ... Leggi su open.online

