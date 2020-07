Greta: 'Donerò 100mila euro contro il Covid in Amazzonia' (Di martedì 21 luglio 2020) Greta Thunberg ha annunciato sul suo account Twitter che donerà 100.000 euro per combattere la diffusione del coronavirus nell'Amazzonia brasiliana. L'annuncio segue l'assegnazione all'attivista ... Leggi su globalist

