Governo: Renzi, Pd e M5s ci spingono al grande centro (Di martedì 21 luglio 2020) "Questo è un passaggio storico e secondo me si è raggiunto un buon compromesso, Conte ha lavorato bene in asse con Macron e la Merkel". A sorpresa, Matteo Renzi in un'intervista a La Stampa spezza una lancia a favore del premier su come ha condotto la trattativa in Europa sul Recovery Fund. Ma, giocoforza, "quando un premier va a Bruxelles ci va con il sostegno di tutto il paese" e Renzi si dice però anche contento che ora "l'Italia stia dalla parte giusta e che i sovranisti perdano un colpo". ùMa se in Europa va meglio, in Italia la maggioranza è sempre agitata. Come nel caso della nuova polemica scoppiata nella maggioranza sulla legge elettorale, per la quale Italia viva adesso dice no al proporzionale, dopo aver stretto un accordo con gli alleati il 9 gennaio. Spiega Renzi: "Si sono bloccati ... Leggi su agi

