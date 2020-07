Gori: 'L'accordo sul Recovery Fund vale da solo il Conte-bis' (Di martedì 21 luglio 2020) Botta e risposta tra un sindaco del Pd molto critico verso il governo, e Zingaretti, e Calenda che pur entrando spesso nel merito delle sue critiche è diventato una specie di signornò perché sono ... Leggi su globalist

giorgio_gori : L’accordo sul #RecoveryFund vale, da solo, il governo #Contebis e la scelta del @pdnetwork di assumersene la respon… - giorgio_gori : Carlo caro, quando dico che va dimostrato che ci meritiamo la fiducia dei partner europei intendo la stessa cosa: c… - MatematriX_ : @Rosalbauscidda1 @GN_Gekko @giorgio_gori @pdnetwork Ma quale sarebbe la 'linea Conte' che avrebbe vinto? Non mi fra… - globalistIT : Gori: 'L'accordo sul Recovery Fund vale da solo il Conte-bis' - TV7Benevento : Ue: Gori a Calenda, 'risorse vanno usate bene ma accordo è grande risultato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Gori accordo

SassariNotizie.com

Per il resto non risparmio critiche al governo, ma è fuori discussione che questo accordo è un grande risultato". Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, replicando a Carlo Calenda."Giorgio ma che cavolo dici?". Carlo Calenda non condivide le considerazioni espresse da Giorgio Gori sul Recovery Fund e lo dice senza mezzi termini. "L’accordo sul Recovery Fund vale, da solo, il ...