Golf – British Masters: sei gli italiani al via del torneo inglese, Migliozzi e Molinari al rientro (Di martedì 21 luglio 2020) L’European Tour riprende il suo cammino, interrotto per la pandemia l’8 marzo dopo il Qatar Masters e con l’antefatto a metà luglio di due eventi in Austria organizzati insieme al Challenge Tour. Si ricomincia con il Betfred British Masters (22-25 luglio), primo di una serie di sei tornei denominati ‘UK Swing’, quattro programmati in Inghilterra e due in Galles, tutti a porte chiuse. Sul percorso del Close House GC, a Newcastle-upon-Tyne in Inghilterra, sei gli azzurri in gara: Andrea Pavan, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Francesco Laporta e Lorenzo Scalise. Sono al rientro Migliozzi e Molinari, fermi per tutto il lockdown con il primo che ha avuto modo di allenarsi a Dubai, dove vive e ... Leggi su sportfair

Dopo la lunga pausa per emergenza sanitaria, tra il 22 e il 25 luglio ripartirà l’European Tour con l’appuntamento del Betfred British Masters, il primo di una serie di sei tornei denominati UK Swing.

