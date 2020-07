Gli uiguri oppressi dalla Cina vivono felici? Le immagini drammatiche che smentiscono Pechino – Video (Di martedì 21 luglio 2020) Nelle immagini mostrate all’ambasciatore cinese a Londra, Liu Xiaoming, dalla Bbc si vedono uomini seduti con le mani legate dietro alla schiena, gli occhi bendati e la testa rasata, pronti per essere caricati su treni e deportati chissà dove. Il Video – che risalirebbe al 2018 – è stato pubblicato di recente dal canale Youtube War on Fear ed è stato autenticato dai servizi di intelligence australiani secondo cui si tratterebbe di persone di etnia uigura, la minoranza della regione dello Xinjiang perseguitata da anni da Pechino e detenuta in campi di concentramento. L’ambasciatore cinese ha smentito categoricamente che la Cina stia conducendo una campagna di repressione della popolazione turcofona e di religione musulmana. «Non conosce il detto? ... Leggi su open.online

