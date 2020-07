Gli eroi di Super Smash Bros. Ultimate contro il Coronavirus: un fan ricrea i personaggi con le mascherine (Di martedì 21 luglio 2020) Super Smash Bros. Ultimate è un gioco con un'incredibile e vasta fanbase che elogia il suo corposo roster di gioco mai visto finora, le cui dimensioni non accenna a fermarsi, dato che il gioco continua a ricevere a cadenza costante nuovi pacchetti che aggiungono ulteriori personaggi. Ora, anche i personaggi di Ultimate possono dire di voler combattere il Coronavirus e tutto grazie ad un fan che ha creato per loro delle mascherine.Gleed ha aggiornato la sua libreria Imgur con immagini del roster di Super Smash Bros. Ultimate che vede tutti i personaggi indossare mascherine. Tuttavia non si tratta di un fotomontaggio creato alla ... Leggi su eurogamer

matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - fumettologica : Le 28 variant cover di Alex Ross che ritraggono gli eroi Marvel - Eurogamer_it : #SuperSmashBrosUltimate contro il #Coronavirus: un fan realizza delle mascherine per gli eroi. - rosariso2016 : RT @aics_lavana: ??'EROI DEL SILENZIO': mostra fotografica online di Federico Sansoni per omaggiare gli eroi della Brigata #HenryReeve, che… - dixieila : Tornato dall’Ade per la seconda volta: #alexzanardi è un vero e proprio Eroe. E come gli Eroi, ci insegna ancora un… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli eroi Milano, murale per gli eroi del Sacco. E per chi ha perso familiari Il Giorno Costruiscono l’ospedale dei record di Bergamo, l’imprenditore Gianluca Maria Calì gli offre una vacanza in Sicilia

I volontari che hanno costruito l’ospedale Covid dei record di Bergamo adesso arrivano in Sicilia, in vacanza, grazie all’ospitalità dell’imprenditore Gianluca Maria Calì. Sono i membri della Curva No ...

Afghanistan: adolescente spara ai talebani che le avevano ucciso i genitori

Non si conosce con esattezza la sua età, ma il volto di Qamar è ora riconosciuto come quello di un'eroina nazionale, simbolo del carattere indomito degli afghani. La ragazzina è stata trasferita in un ...

I volontari che hanno costruito l’ospedale Covid dei record di Bergamo adesso arrivano in Sicilia, in vacanza, grazie all’ospitalità dell’imprenditore Gianluca Maria Calì. Sono i membri della Curva No ...Non si conosce con esattezza la sua età, ma il volto di Qamar è ora riconosciuto come quello di un'eroina nazionale, simbolo del carattere indomito degli afghani. La ragazzina è stata trasferita in un ...