Giudice Sportivo, un turno di stop per Bonucci: salterà l’Udinese (Di martedì 21 luglio 2020) Leonardo Bonucci non ci sarà ad Udine. Il Giudice Sportivo di Serie A ha infatti fermato per una giornata il difensore bianconero al termine della gara di ieri tra Juventus e Lazio, posticipo della 34/a giornata di campionato. Il centrale era diffidato ed è stato ammonito in occasione del rigore concesso agli uomini di Inzaghi per fallo su Ciro Immobile. Foto: Bonucci Juventus Twitter L'articolo Giudice Sportivo, un turno di stop per Bonucci: salterà l’Udinese proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

