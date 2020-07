Giudice sportivo: Bonucci squalificato salterà l’Udinese (Di martedì 21 luglio 2020) Giudice sportivo, Bonucci salterà la gara con l’Udinese, quella che potrebbe portare alla Juventus il nono scudetto consecutivo Giudice sportivo, Bonucci salterà la gara con l’Udinese, quella che potrebbe portare alla Juventus il nono scudetto consecutivo IN DIFFIDA- Bonucci era entrato in diffida prima della Lazio e dunque dopo l’ammonizione che ha portato anche al rigore di Immobile salterà la sfida di giovedì sera contro l’Udinese. Alex Sandro riceve invece il quarto cartellino e quindi entra in diffida, seconda sanzione per Danilo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

calciomercatoit : #SerieA, #Bonucci fermo per un turno: non ci sarà giovedì in #UdineseJuventus - clikservernet : Giudice Sportivo, un turno di stop per Bonucci: salterà l’Udinese - Noovyis : (Giudice Sportivo, un turno di stop per Bonucci: salterà l’Udinese) Playhitmusic - - Fantacalcio : Giudice Sportivo: gli squalificati per la 35ª giornata di Serie A - FNSBlog : Ma Giua è quello del cartellino giallo a Milik per simulazione che poi gli causò anche la multa del giudice sportivo? -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo Serie B, giudice sportivo: quattordici giocatori squalificati Genova24.it Giudice sportivo: Bonucci squalificato salterà l’Udinese

Giudice sportivo, Bonucci salterà la gara con l’Udinese, quella che potrebbe portare alla Juventus il nono scudetto consecutivo IN DIFFIDA-Bonucci era entrato in diffida prima della Lazio e dunque dop ...

Juventus, una giornata a Bonucci: a Udine non ci sarà

Non potrà essere della partita Leonardo Bonucci, squalificato dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione presa con la Lazio. Una giornata di stop, tutta colpa dell'errore che ha poi portato al fallo (e ...

Giudice sportivo, Bonucci salterà la gara con l’Udinese, quella che potrebbe portare alla Juventus il nono scudetto consecutivo IN DIFFIDA-Bonucci era entrato in diffida prima della Lazio e dunque dop ...Non potrà essere della partita Leonardo Bonucci, squalificato dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione presa con la Lazio. Una giornata di stop, tutta colpa dell'errore che ha poi portato al fallo (e ...