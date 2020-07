Giorgia Palmas, la vacanza in Sardegna a tutto amore. Intanto il pancione cresce (Di martedì 21 luglio 2020) Giorgia Palmas è in Sardegna con il suo compagno Filippo Magnini e la figlia Sofia. L’ex velina sfoggia tra le spiagge della sua terra il bellissimo pancione Giorgia Palmas sta trascorrendo felicemente le sue vacanze estive. L’ex velina, infatti, assieme al compagno ed ex nuotatore Filippo Magnini e la figlia Sofia, nata dal la sua precedente relazione col calciatore Davide Bombardini è tornata sotto al sole della “sua” Sardegna. Splendida, col pancione da futura mamma al settimo mese di gravidanza, Giorgia passa le sue giornate di svago al mare, fra tuffi in mare, bagni di sole e giochi in acqua assieme alla figlia Sofia, che tra circa due mesi avrà una sorellina. Il 15 luglio, Sofia ha ... Leggi su zon

Nel salotto dei sentimenti di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, straordinario esempio di resilienza e di grande amore per lo sport. Introdotto in studio dal ...

Da Gigi Hadid e Eva Riccobono, ecco come le star in gravidanza si stanno godendo la loro estate più dolce tra mare, piscina e campagna Giorgia Palmas si sta godendo il suo pancione in famiglia, con ...

Nel salotto dei sentimenti di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, straordinario esempio di resilienza e di grande amore per lo sport. Introdotto in studio dal ...