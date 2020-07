Giorgia Palmas incinta, la sua estate in Sardegna con il pancione: «Sei favolosa!» (Di martedì 21 luglio 2020) L’ex velina di Striscia la Notizia, Giorgia Palmas, è incinta. Lei e il suo fidanzato Filippo Magnini stanno aspettando una bambina. La coppia ha deciso di partire per le vacanza e di scegliere come meta la Sardegna, terra d’origine della showgirl. In questi giorni la bellissima Giorgia sta condividendo con i suoi followers su Instagram alcuni momenti della sua avventura estiva. Poche ore fa ha postato una sua foto in bikini sul bagnasciuga. La Palmas con il pancione e la pelle abbronzata è spettacolare. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Leggi anche –> Giorgia Palmas e Filippo Magnini, svelato il sesso del bebè: «Non vedo ... Leggi su urbanpost

