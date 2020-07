Giorgia Meloni: “Abbiamo votato per il debito comune, Conte poteva fare meglio” (Di martedì 21 luglio 2020) “Abbiamo votato a Bruxelles per il debito comune, che ha reso possibile il Recovery Fund. Abbiamo tifato per l’Italia in ogni momento. Con la coscienza a posto ora, a negoziato concluso, voglio dire che Conte è uscito in piedi ma poteva e doveva andare meglio”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commenta così quanto accaduto a Bruxelles dopo la chiusura dello storico accordo tra i paesi dell’Eurozona sui sussidi per rispondere all’emergenza coronavirus: “E’ stato sbagliato dare per acquisiti i 500 miliardi di sussidi proposti da Merkel e Macron e poi aprire a un taglio in cambio di zero condizionalità. E’ tornato a casa con meno sussidi e piùcondizionalità. Gli ... Leggi su sportface

