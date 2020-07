Giallo a Bratislava: imprenditore italiano trovato morto nel fiume La figlia: 'Qualcuno lo seguiva' (Di martedì 21 luglio 2020) Bratislava - Speranze finite: è stato trovato morto l'imprenditore Loris Colusso il 67enne di San Michele al Tagliamento scomparso in Slovacchia. La conferma arriva dalla figlia Selena. 'È stato ... Leggi su leggo

BRATISLAVA - Speranze finite: è stato trovato morto l'imprenditore Loris Colusso il 67enne di San Michele al Tagliamento scomparso in Slovacchia. La conferma arriva dalla figlia Selena. «È stato trova ...BRATISLAVA - Speranze finite ... ricontattato per rassicuralo e per avvisare che il mio compagno sarebbe partito per andarlo a prendere». IL GIALLO DELLA MAIL Loris Colusso ha inviato una mail ai suoi ...