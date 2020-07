Ghost of Tsushima contiene degli origami dedicati alle esclusive di Sony (Di martedì 21 luglio 2020) Recentemente alcuni giocatori hanno scoperto che all'interno di Ghost of Tsushima sono presenti una serie di origami che rendono omaggio alle esclusive più iconiche di Sony, tra cui The Last of Us, God of War e Shadow of the Colossus.Uno degli easter egg trovati nel gioco è stato pubblicato su Twitter, dopo che un giocatori ne ha scovati una serie su un tavolo quasi alla fine del gioco. Tranquilli, di seguito non ci sono spoiler riguardo il gioco. Di seguito potete dare uno sguardo all'elenco dei titoli più iconici di Sony sotto forma di origami.Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è disponibile per PlayStation 4. Se siete agli inizi a questo link potete dare uno sguardo alla ... Leggi su eurogamer

