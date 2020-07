Genova, il nuovo ponte sarà inaugurato il 3 agosto (Di martedì 21 luglio 2020) ...più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro - aveva raccontato questa mattina il sindaco durante la trasmissione Fatti e misfatti su TgCom24 -. Questi ... Leggi su leggo

carlosibilia : La scorsa settimana i #Benetton sono stati costretti dal Governo a rinunciare ad #Autostrade. In questi giorni si s… - GiovanniToti : Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? - GiovanniToti : La prima volta che vediamo il nuovo ponte di #Genova così... è iniziato il collaudo statico con tutti i mezzi pesan… - damike27 : RT @luponzi: Il nuovo ponte di #Genova sarà inaugurato il 3 agosto alle 18.30. Si chiamerà 'Genova San Giorgio', lo ha annunciato il commis… - clavictoria76 : RT @GiovanniToti: Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Genova nuovo

In questi giorni si stanno completando i collaudi statici sul viadotto: decine di camion carichi di sabbia stanno percorrendo il nuovo tratto. Il ponte verrà intitolato alla croce di San Giorgio, ...(Teleborsa) - "Per scelta sono spesso a Genova, qualunque cosa succeda e qualsiasi cosa si dica. La Liguria ha bisogno di più manutenzione e più opere nuove, in primis per la strategicità dei porti.