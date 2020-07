Genova | Il nuovo ponte è finito: la data dell’inaugurazione – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Il nuovo ponte di Genova è ormai concluso: il sindaco della città Marco Bucci ha annunciato la data dell’attesissima inaugurazione. Si chiamerà ponte Genova San Giorgio, il ponte progettato da Renzo Piano e che è andato a sostituire il Viadotto sul Polcevera, crollato disastrosamente il 14 Agosto 2018. SULLO STESSO ARGOMENTO: ponte Morandi, la testimonianza di una donna: … L'articolo Genova Il nuovo ponte è finito: la data dell’inaugurazione – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

carlosibilia : La scorsa settimana i #Benetton sono stati costretti dal Governo a rinunciare ad #Autostrade. In questi giorni si s… - matteosalvinimi : GRAZIE al cuore di Genova e dei Genovesi, all’impegno del Sindaco e del Governatore, al lavoro di ingegneri, tecnic… - GiovanniToti : Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà #Genova San Giorgio! #AvantiLiguria ?????????????? - DariuszChocyk : RT @matteosalvinimi: GRAZIE al cuore di Genova e dei Genovesi, all’impegno del Sindaco e del Governatore, al lavoro di ingegneri, tecnici e… - eleaugusta : RT @matteosalvinimi: GRAZIE al cuore di Genova e dei Genovesi, all’impegno del Sindaco e del Governatore, al lavoro di ingegneri, tecnici e… -

(Teleborsa) - "Per scelta sono spesso a Genova, qualunque cosa succeda e qualsiasi cosa si dica. La Liguria ha bisogno di più manutenzione e più opere nuove, in primis per la strategicità dei porti. P ...Il nuovo Ponte di Genova è ormai concluso: il sindaco della città Marco Bucci ha annunciato la data dell’attesissima inaugurazione. Si chiamerà Ponte Genova San Giorgio, il ponte progettato da Renzo P ...