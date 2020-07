Genoa, si avvicina il derby. Nicola: “Sarà una sfida atipica e stimolante” (Di martedì 21 luglio 2020) Si avvicina il momento della verità per il Genoa. Il Grifone si gioca una bella fetta di salvezza nel derby contro la Sampdoria. Il tecnico Davide Nicola analizza in conferenza stampa il momento della sua squadra, reduce dalla vittoria preziosissima nello scontro diretto contro il Lecce: "Stiamo arrivando nelle ultime quattro partite del campionato. Adesso la spinta emotiva deve essere tantissima. Non è solo per la vittoria con il Lecce, ma per l'impresa che possiamo compiere. Quando sono arrivato ho parlato di impresa sportiva fantastica da compiere, da terminare. Stiamo dando tutto noi stesso, ci stiamo mettendo grandissimo impegno e dedicazione. Grande lavoro; lo sanno i ragazzi che c'erano prima, lo sanno quelli che sono arrivati dopo a darci una mano. La vittoria con il Lecce ci ha dato quei punti in ... Leggi su itasportpress

princigallomich : Il Torino batte 3-0 il Genoa e avvicina la salvezza - sr202438 : RT @SkySport: Belotti si avvicina a un record storico - quotidianodirg : Il Torino batte 3-0 il Genoa e avvicina la salvezza - news_modena : Il Torino batte 3-0 il Genoa e avvicina la salvezza - SantoDario : RT @SkySport: Belotti si avvicina a un record storico -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa avvicina Genoa, si avvicina il derby. Nicola: “Sarà una sfida atipica e stimolante” ItaSportPress Genoa, il centrocampo cade a pezzi: uomini contati contro la Sampdoria

Problemi a centrocampo per il Genoa: Sturaro, Behrami e Cassata a rischio. Il tecnico Nicola con gli uomini contati contro la Sampdoria Il Genoa si avvicina al derby contro la Sampdoria senza squalifi ...

GENOA - Nicola: "La vittoria con il Lecce ci ha avvicinato al nostro obiettivo, ma non è finita."

L'allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del derby "della Lanterna" con la Sampdoria. Ecco quanto ha affermato: “Stiamo arrivando nelle ultime quattro par ...

Problemi a centrocampo per il Genoa: Sturaro, Behrami e Cassata a rischio. Il tecnico Nicola con gli uomini contati contro la Sampdoria Il Genoa si avvicina al derby contro la Sampdoria senza squalifi ...L'allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del derby "della Lanterna" con la Sampdoria. Ecco quanto ha affermato: “Stiamo arrivando nelle ultime quattro par ...