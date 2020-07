Gazidis e Maldini: «Pioli è l’uomo giusto per il Milan» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ivan Gazidis e Paolo Maldini hanno commentato il rinnovo del contratto dell’allenatore Stefano Pioli: le parole dei dirigenti del Milan Ivan Gazidis e Paolo Maldini hanno commentato il rinnovo del contratto dell’allnatore Stefano Pioli. Le dichiarazioni dei dirigenti del Milan. Gazidis – «Sono molto felice per questo accordo. Stefano ha dimostrato di essere in grado di offrire quella visione del calcio che pensiamo e vogliamo per il nostro Club, un calcio entusiasmante, moderno e appassionato. Questa non è una decisione basata sulle recenti vittorie, ma sul modo in cui Stefano ha costruito spirito di squadra e unità di intenti, il modo in cui ha migliorato le prestazioni dei singoli giocatori e del ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #Milan, Pioli rinnova: parlano Maldini e Gazidis, il comunicato del club rossonero - sheva_gol : @ilDoctorLecter @FMCROfficial Gazidis è messo lì da elliott Maldini è messo lì da galliani - battitointer : RT @LGWsport: Nei giorni scorsi, #Gazidis ha messo in contatto #Maldini e #Rangnick. Tra i due c’è stato un chiarimento e non si esclude ch… - ApacheRossonero : ????????????????????????Scusate ma @Ibra_official che non sapeva niente e chiede a Nosottone se è vero che resta Pioli mi fa ca… - Domelol96 : Ragazzi, salvatevi tutte le parole, gli interventi, le interviste di stasera e domani. Venerdì quando quelli dell'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazidis Maldini Milan, Maldini non accetterà l'offerta di Gazidis Calciomercato.com La folle gestione del Milan: hanno spaccato tutto per Rangnick e ora lo mollano. Si spiega solo se un acquirente...

Boban aspetta il Milan in tribunale, Maldini è in contrapposizione aperta con Gazidis, Ibrahimovic ha litigato davanti a tutti con l'ad. Una babele. Una follia. Che potrebbe avere un'unica ...

Il Bar Sport di Repubblica.it

dopo le icone rossonere Boban e forse pure Maldini, dei pochi che con questa squadra hanno ottenuto qualcosa. Alla fine dentro il Milan si sono creati due partiti: quello del fantomatico Gazidis, ...

Boban aspetta il Milan in tribunale, Maldini è in contrapposizione aperta con Gazidis, Ibrahimovic ha litigato davanti a tutti con l'ad. Una babele. Una follia. Che potrebbe avere un'unica ...dopo le icone rossonere Boban e forse pure Maldini, dei pochi che con questa squadra hanno ottenuto qualcosa. Alla fine dentro il Milan si sono creati due partiti: quello del fantomatico Gazidis, ...