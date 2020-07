Gatto, il suo Dna è ancora quello dell’antenato selvatico. Meglio tenerlo presente (Di martedì 21 luglio 2020) Tutti pazzi per i gatti sfoglia la gallery Che il Gatto sia un animale unico non è una sorpresa per nessuno. Un attimo prima si fa accarezzare, fa le fusa e si strofina ai piedi e un attimo dopo graffia e morde. Ma questo loro comportamento indipendente e sfuggente è, però, spesso incomprensibile. Eppure ha delle ragioni precise, nel DNA. Una relazione complessa Uno studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution ha suggerito che il Gatto, sebbene abbia vissuto per migliaia di anni a fianco dell’uomo, prima di entrare in relazione con ... Leggi su iodonna

gioiiamalik : @Domy2631 + alla fine abbiamo scoperto che era dentro al gatto di Harry ( praticamente era tipo i peluches con la c… - Felix_il_gatto : Possono raccontare le storie come vogliono, ma inesorabilmente arriverà il momento in cui la realtà si paleserà pre… - kolemicos : @chruggeriTg2 Il gatto è l'animale più simile all'uomo. Anche il cane ama il suo padrone ma appunto lo vede come ca… - Risparmiainrete : RT @chi_scrive: Prendiluna La maestra Prendiluna sogna il suo gatto Ariel, che le affida una missione: salvare il mondo affidando tutti i s… - peppe_carbone : @ultimo_moikano @vincenzoraiti @rosariopolizzi @Adp87Alessio @AlfioTulletti Il Signor Polizzi grande amico mio non… -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto suo Un fungo gli ha mangiato il naso: questo gatto ha urgente bisogno di una operazione La Stampa Gatto, il suo Dna è ancora quello dell’antenato selvatico. Meglio tenerlo presente

Che il gatto sia un animale unico non è una sorpresa per nessuno. Un attimo prima si fa accarezzare, fa le fusa e si strofina ai piedi e un attimo dopo graffia e morde. Ma questo loro comportamento ...

Il gatto e la volpe? Si incontrano a sera

Il suo migliore amico? Un gatto FIRENZE — Che la natura si fosse impadronita di nuovo delle strade nei mesi del cosiddetto "lockdown" per l'emergenza Covid-19 era cosa risaputa. Che questo aspetto ...

Che il gatto sia un animale unico non è una sorpresa per nessuno. Un attimo prima si fa accarezzare, fa le fusa e si strofina ai piedi e un attimo dopo graffia e morde. Ma questo loro comportamento ...Il suo migliore amico? Un gatto FIRENZE — Che la natura si fosse impadronita di nuovo delle strade nei mesi del cosiddetto "lockdown" per l'emergenza Covid-19 era cosa risaputa. Che questo aspetto ...