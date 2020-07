Galliani annuncia amaro: "Ibrahimovic non verrà al Monza, è economicamente fuori portata per noi" (Di martedì 21 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic non vestirà la maglia del Monza nella prossima stagione. Ad annunciare la notizia è l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani nel corso di un'intervista ai microfoni di Binario Sport. Il dirigente del Monza, squadra neo-promossa in Serie B e di proprietà di Silvio Berlusconi, nel corso dell'intervista ha parlato per l'appunto della possibilità di acquistare il centravanti svedese del Milan in vista del prossimo anno dichiarando però che si tratta... Leggi su 90min

Il Monza ha dominato il girone A del campionato di Serie C e si è guadagnato la promozione in Serie B. Una società, quella di Berlusconi, che la prossima stagione punterà forte alla promozione in Seri ...

Al Galilei gran finale a tre cifre per 19 ragazzi, quattro con lode

Ora un’estate fra vacanze e idee chiare sulla scelta dei corsi all’Università C’è chi punta su Matematica e chi su Ingegneria informatica o Architettura Sono 19 gli studenti del liceo Galilei che hann ...

