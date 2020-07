G8, lo sfogo dell’agente condannato per la Diaz: “La mia vita rovinata, nessuno ci ha aiutato” (Di martedì 21 luglio 2020) ”Una vergogna assoluta. 19 anni di travaglio, di menzogne, 19 anni che stiamo cercando di far emergere la verità. nessuno può davvero capire e rendersi conto di quello che è successo. Ho pagato per qualcosa che non ho mai commesso, solo per aver detto le cose come sono andate. Solo per non aver mai mentito”. Si sfoga così Angelo Cenni, uno dei 7 capisquadra del VII Nucleo del Reparto Mobile di Roma condannati per i fatti della Diaz, la notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001. Cenni: ho pagato per colpe non mie ”Mi hanno rovinato la vita, da innocente. Ho pagato colpe non mie, sia in sede di giudizio, sia a livello amministrativo. Dopo la condanna ‘per non aver denunciato le violenze’, sono stato trasferito da un’altra parte, mi hanno ridotto lo stipendio, chiuso ... Leggi su secoloditalia

