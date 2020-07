G8 Genova, ovvero la fine dell’età dell’innocenza (Di martedì 21 luglio 2020) Prima – da cronista (all’antica) del Corriere del Mezzogiorno barese – intrapresi il viaggio, con tanti eccitati ragazzi pugliesi: da Bari fino a Genova Brignole, nella notte, sulle vecchie carrozze di un treno speciale che fece un giro tortuoso di tutta la Penisola per raggiungere la città in cui sono nato. Ecco il primo giorno: vivace ma tranquillo, quasi un corteo felice. Il secondo giorno – era il 20 luglio 2001 – viene inaugurato all’alba dai teppisti black bloc: molotov, mazzate, vetrine infrante. A casaccio ma con metodo militare. Prime cariche di centinaia di uomini con le divise più strane: carabinieri, poliziotti, finanzieri, guardie forestali. E poi, chissà… Fumo, urla dalle finestre, lacrimogeni. La violenza che degenera incontrollata da parte di tutti, in divisa e senza. ... Leggi su ilfattoquotidiano

