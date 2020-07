Fulmine colpisce albergo e scatena un incendio: ospiti evacuati in Val Venosta [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Durante un forte temporale, un Fulmine ha colpito il tetto di un albergo che ha preso fuoco a Rablà in Val Venosta questa notte. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare per motivi di sicurezza 39 ospiti dell’albergo (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Solo una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata medicata sul posto dagli infermieri della Croce bianca. I turisti sono stati accompagnati nella sala da pranzo dell’albergo. Sono intervenuti non solo i vigili del fuoco di Rablà, ma anche quelli dei paesi limitrofi ed i carabinieri.L'articolo Fulmine colpisce albergo e scatena un incendio: ... Leggi su meteoweb.eu

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - A Rablà in Val Venosta questa notte durante un forte temporale un fulmine ha colpito il tetto di un albergo che ha preso fuoco. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuo ...

Cade un fulmine sull'hotel, evacuati i 39 ospiti. Notte di lavoro per i vigili del fuoco (FOTO)

PARCINES (BZ). Nottata impegnativa per i vigili del fuoco di Rablà, coadiuvati dalle squadre provenienti da Tel, Parcines e Naturno, per lo spegnimento di un incendio. Le fiamme hanno interessato un a ...

