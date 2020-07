Francia, ministro dello sport minaccia ritorno alle porte chiuse dopo polemiche Psg-Beveren (Di martedì 21 luglio 2020) Il ministro dello sport francese Roxana Maracineanu ha minacciato il ritorno alle porte chiuse negli stadi transalpini dopo le polemiche scaturite dall’amichevole tra il Psg e i belgi del Beveren, finita 7-0 ma con assembramenti sugli spalti e mancato rispetto di regole sanitarie e distanze: “Il rispetto delle distanze e dei protocolli sanitari è una necessità assoluta per la salute dei tifosi e di tutti i francesi. La decisione di giocare a porte chiuse potrebbe essere presa, in conformità con la legge applicabile, se le misure intese a combattere la diffusione del virus non saranno rispettate durante le prossime partite”. Leggi su sportface

paoletto11 : RT @janavel7: Un anno e mezzo fa un cretino governativo andò giulivo in Francia ad applaudire i gilet gialli (violenti) anti-Macron. Oggi q… - dvdstl : RT @janavel7: Un anno e mezzo fa un cretino governativo andò giulivo in Francia ad applaudire i gilet gialli (violenti) anti-Macron. Oggi q… - marcovarini : RT @sportface2016: #Francia, il ministro dello sport minaccia il ritorno alle porte chiuse negli stadi - GramsciAG : RT @janavel7: Un anno e mezzo fa un cretino governativo andò giulivo in Francia ad applaudire i gilet gialli (violenti) anti-Macron. Oggi q… - SIPARISipari : RT @janavel7: Un anno e mezzo fa un cretino governativo andò giulivo in Francia ad applaudire i gilet gialli (violenti) anti-Macron. Oggi q… -