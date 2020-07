Francesco Totti, Speravo de morì prima è la serie di Sky sul Capitano: tutti i dettagli (Di martedì 21 luglio 2020) Speravo de morì prima è la serie su Francesco Totti annunciata da Sky: ecco chi sarà il protagonista e altre anticipazioni. Sky annuncia Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti (titolo provvisorio), diretta da Luca Ribuoli, una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dall'opera Un Capitano di Francesco Totti e Paolo Condò, edita da Rizzoli Libri S.p.A. Le riprese prendono il via in questi giorni a Roma. La serie arriverà su Sky e NOW TV nel 2021. ... Leggi su movieplayer

