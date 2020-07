Francesco Monte: «Con Isabella sono felice, ecco come ho ricominciato» (Di martedì 21 luglio 2020) Francesco Monte sta vivendo un momento d’oro: ha lanciato il suo primo singolo su tutte le piattaforme digitali tre giorni fa e la sua relazione con la modella Isabella De Candia procede a gonfie vele. In un’intervista a 360 gradi a ‘Non succederà più’, il programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha dichiarato di essere felice e di aver rotto completamente con il passato. “Siamo già domani”, il brano che ha sancito il suo esordio nel mercato discografico, segna una sorta di ripartenza: «Nasce dalla passione di voler cantare quello che stavo vivendo ho deciso di renderlo pratico. A volte per ricominciare meglio bisogna sdradicare proprio il passato e ricominciare proprio con quelle basi. Ho sdradicato e usato tutte le esperienze del passato per ... Leggi su newscronaca.myblog

