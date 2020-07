Francavilla Fontana: colpo di pistola al fruttivendolo, arrestato 48enne L'ambulante 55enne non è in gravi condizioni (Di martedì 21 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Alle ore 12:50, in Francavilla Fontana, in Via Cappuccini angolo Via Ceglie, un individuo ha esploso un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo di 55enne del luogo, coniugato, venditore ambulante di frutta, colpendolo al polpaccio destro. In seguito a quanto accaduto, la vittima è stata trasportata da personale 118, presso l’ospedale di Brindisi, dove si trova per accertamenti, non in pericolo di vita. Le immediate indagini esperite hanno permesso di identificare l’autore del reato in un 48enne del luogo, e di localizzarlo alle successive ore 13:30 a bordo della propria autovettura, nascosto negli uliveti delle campagne, distante dieci km dal luogo dell’evento. l’uomo, al momento ... Leggi su noinotizie

