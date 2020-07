Forza Motorsport 8 tra i giochi che vedremo all'evento dedicato ad Xbox Series X? (Di martedì 21 luglio 2020) Forza Motorsport 8 potrebbe essere presente all'interno dell'Xbox Game Showcase, come indica un rumor. Microsoft non ha rivelato tutti i giochi che saremo in grado di vedere in azione il prossimo 23 luglio, il secondo evento digitale di Xbox, questa volta incentrato sui titoli della prima parte, ma alcuni indizi recenti potrebbero indicare un possibile annuncio di Forza Motorsport 8 per Xbox Series X.Recentemente infatti è stato registrato un nuovo marchio che indica che Microsoft prevede di utilizzare il marchio Forza Motrorsport quest'anno. Questi dettagli interessanti che sono stati pubblicati a pochi giorni dal grande evento di Xbox, hanno ovviamente ... Leggi su eurogamer

