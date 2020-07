"Forte risposta immunitaria". È il vaccino che parla italiano (Di martedì 21 luglio 2020) Francesca Angeli Risultati promettenti dalla sperimentazione di Oxford. La Fondazione Gimbe dice stop allo stato d'emergenza È buona la risposta immunitaria scatenata dal vaccino in sperimentazione ad Oxford che parla un po' anche italiano. Un altro passo verso l'uscita dall'emergenza, anche se non È quello definitivo. E che il nostro Paese non debba più considerarsi in «stato d'emergenza» È la convinzione della Fondazione Gimbe che in tutti i mesi passati È sempre orientata verso un principio di massima cautela. Ma prorogare oltre il 31 luglio lo stato d'emergenza, asserisce Nino Cartabellotta, presidente Gimbe, potrebbe essere controproducente. «Non esistono più ... Leggi su ilgiornale

