Formazioni ufficiali Atalanta-Bologna: c’è Zapata, sorprese Krejci e Skov Olsen (Di martedì 21 luglio 2020) Formazioni ufficiali Atalanta-Bologna – Si apre la trentacinquesima giornata di Serie A. L’Atalanta ospita il Bologna. I bergamaschi sono reduci dal pareggio contro il Verona, che ha frenato la corsa della squadra di Gasperini. I felsinei arrivano all’appuntamento dopo la debacle di San Siro contro il Milan. Un pesante 5-1 che ha fatto arrabbiare Mihajlovic. Le due squadre cercano dunque riscatto, ci si aspetta una bella partita. Formazioni ufficiali Atalanta-Bologna Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; ... Leggi su calcioweb.eu

sportli26181512 : Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: fuori Malinovskyi e Orsolini, ci sono Pasalic e Skov Olsen: ATALANTA (3-… - DiMarzio : #AtalantaBologna | Le formazioni ufficiali - zazoomblog : Formazioni ufficiali Watford-Manchester City Premier League 2019-2020 - #Formazioni #ufficiali - sportli26181512 : Atalanta-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: Pasalic con Gomez e Zapata, ok Barrow: Al via la 35esima giornata di S… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Sassuolonews.net

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Atalanta Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Bologna, match valido per ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...