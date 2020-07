Ford Mustang Mach-E 1400, la supercar elettrica da oltre 1400 cavalli va in pista (Di martedì 21 luglio 2020) Chi pensava che Ford si sarebbe fermata alla dragster Mustang Cobra Jet 1400 sbagliava. Lo stesso concetto che ha ispirato quella supercar, i tecnici dell’Ovale Blu l’hanno applicato a questa Mustang Mach-E 1.400. Anch’essa in grado di generare una potenza di 1419 cavalli, e anch’essa a emissioni zero. Figlia prediletta del piano di investimenti di 11,5 miliardi di dollari che il costruttore americano sta facendo sull’elettrico. Sviluppata in collaborazione con RTR Vehicles e costruita su un telaio della Mustang Mach-E GT, è infatti dotata di sette motori elettrici: tre fissati al differenziale anteriore e quattro alla parte posteriore e sovrapposti, con un singolo albero di ... Leggi su ilfattoquotidiano

