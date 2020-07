Ford Mustang Mach-E 1400 - 1.419 CV per la nuova Suv elettrica - VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Non è ancora arrivata nei concessionari, ma ha già una versione estrema da competizione: stiamo parlando della Ford Mustang Mach-E 1400, un prototipo sviluppato dal reparto Ford Performance e dalla RTR Vehicles sulla base della Suv elettrica dell'Ovale Blu. Secondo la Casa, la vettura farà presto la sua prima apparizione in una gara della serie Nascar. Sette motori e 1.419 CV. La Mach-E 1400, che ha richiesto oltre 10 mila ore per il suo sviluppo, sfrutta l'esperienza maturata con il prototipo Mustang Cobra Jet 1400 e dichiara numeri da record: con ben sette motori elettrici, la potenza totale è infatti pari a 1.419 CV. Le ruote sono sempre quattro, ma alla ... Leggi su quattroruote

GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Ford #Mustang Mach-E 1400: prototipo da corsa con sette motori elettrici e 1.419 CV [FOTO e VIDEO] - motorionline : #Ford #Mustang Mach-E 1400: prototipo da corsa con sette motori elettrici e 1.419 CV [FOTO e VIDEO]… - MarcoScafati1 : Ford #Mustang Mach-E 1400, la supercar elettrica da oltre 1400 cavalli è pronta per la pista - MarcoScafati1 : #Ford #MustangMach-E1400, la #supercar #elettrica da oltre 1400 cavalli va in pista - zazoomblog : Ford Mustang Mach-E 1400 la supercar elettrica da oltre 1400 cavalli va in pista - #Mustang #Mach-E #supercar… -