Fonseca: “Spal? Servirà una partita simile a quella con l’Inter. Nessun problema con Zaniolo ma non ci sarà” (Di martedì 21 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Fonseca, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale giallorosso alla vigilia della sfida contro la Spal. Ecco le sue parole: “Come stanno i ragazzi dopo il pari con l’Inter? Stanno bene. Anche se non possiamo essere soddisfatti perché non abbiamo vinto una partita che meritavamo. Ma i ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro l’Inter. Sarà una partita importante e possiamo vincere solo giocando in quel modo. Zaniolo? Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - OfficialASRoma : 'I ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro… - NonConoscoVG : La Roma gestisce malissimo la questione #Zaniolo, lui litiga con tutti e Fonseca non lo convoca contro la Spal. Su… - aliasvaughn : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - SkySport : Spal-Roma, Fonseca: 'Zaniolo non ci sarà, è ancora infortunato' -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Spal