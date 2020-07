Fondo Italiano: portafoglio aziende resiliente a crisi Covid (2) (Di martedì 21 luglio 2020) (Adnkronos) - Per quanto concerne l'attività di Fondo di fondi, tutti i veicoli gestiti da FII SGR mostrano una buona capacità di affrontare la crisi in atto. Il Fondo di fondi di private equity con una dimensione complessiva pari a circa 390 milioni di euro, presenta un portafoglio di 16 fondi di private equity, che hanno a loro volta finalizzato 114 operazioni in 106 società. A causa della crisi riconducibile alla pandemia di Covid il valore complessivo del portafoglio al 30 giugno 2020 è in calo del 6% rispetto a quello del 31 dicembre 2019. Per quanto riguarda il Fondo di Fondi di Private Debt, con una dimensione complessiva pari a 400 milioni di euro, l'intero ammontare del Fondo risulta, oggi, allocato ... Leggi su iltempo

