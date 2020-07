Fondi Lega, la Finanza negli uffici della Regione Lombardia. L’ipotesi degli inquirenti: «Il finanziamento fu un “regalo” del Pirellone» (Di martedì 21 luglio 2020) Blitz della Guardia di Finanza di Milano negli uffici della Regione Lombardia per acquisire documenti relativi agli stanziamenti, e ai flussi finanziari, a favore della Lombardia Film Commission. L’operazione è stata eseguita nell’ambito dell’inchiesta con al centro la presunta compravendita a prezzo gonfiato, tra il 2017 e il 2018, di un immobile per la Fondazione. Tale episodio, a sua volta, rientra nella più ampia caccia dei magistrati ai 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega. L’indagine nei giorni scorsi ha portato al fermo del presunto “prestanome” Luca Sostegni e vede indagati tre commercialisti ritenuti vicini alla ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Fondi Lega, la Finanza negli uffici della Regione Lombardia per acquisire documenti - fanpage : Fondi Lega. Blitz della Guardia di Finanza in Regione Lombardia #21luglio - fattoquotidiano : Fondi Lega, Salvini: “Inchiesta Film commission? Finirà come quella russa. Cercano soldi da 3 anni e non hanno trov… - castell32082033 : RT @SalamidaFabio: Che brutta giornata per Capitan Coniglio. #Conte che trionfa in Europa, la Guardia di Finanza negli uffici della Regione… - GraziaTardo : RT @SalamidaFabio: Che brutta giornata per Capitan Coniglio. #Conte che trionfa in Europa, la Guardia di Finanza negli uffici della Regione… -