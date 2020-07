Florenzi torna a Roma e saluta il Valencia: “Mi avete fatto sentire a casa” (FOTO) (Di martedì 21 luglio 2020) “Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto“. Con un post su Instagram nel quale ritrae la sua partenza da Valencia, Alessandro Florenzi saluta così il club che nel mercato invernale lo ha prelevato dalla Roma con la formula del prestito secco. “Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa – ha aggiunto il laterale di proprietà dei giallorossi -. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE!“. View this post on ... Leggi su sportface

