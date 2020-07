Fiume Lambro, il più grande inquinatore del Po. I sospetti sul ruolo della criminalità organizzata nel disastro del 2010 – Il reportage (Di martedì 21 luglio 2020) È la notte tra il 22 e il 23 febbraio del 2010. A Villasanta, comune a est del Parco di Monza, piove a dirotto. È buio che quasi non si vede dall’altro lato della strada. Umidità alle stelle e minime intorno ai 4 gradi. Tipico inverno in Brianza. In quelle ore, mentre i residenti dormono dietro le finestre serrate, due persone – o forse più – si dirigono di nascosto verso gli impianti della Lombarda Petroli Srl in dismissione. Si arrampicano sui serbatoi di idrocarburi e riversano nel Lambro, il Fiume che attraversa il parco adiacente ai container, il contenuto di 7 silos. Da quel giorno sono passati più di 10 anni: il processo si è chiuso con una condanna amministrativa e dell’identità degli autori materiali non si sa ancora ... Leggi su open.online

Milano, parte il cantiere della vasca di contenimento del Seveso: "La aspettiamo da 50 anni" Parte il cantiere per la costruzione della vasca di contenimento al Parco Nord di Milano contro le piene de ...

Milano, parte il cantiere della vasca di contenimento del Seveso: "La aspettiamo da 50 anni" Parte il cantiere per la costruzione della vasca di contenimento al Parco Nord di Milano contro le piene de ...