Firmato l’accordo sul Recovery Fund: Italia batte Olanda, per ora (Di martedì 21 luglio 2020) La storica decisione è stata presa alle ore 5,32 del 21 luglio dopo una notte di lavori e discussioni. Il premier Conte è contento, tutti sono felici, ma a chi giova davvero il Recovery Fund? “Deal!”, scrive il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel su Twitter. E pochi minuti dopo dichiara: “Ce l’abbiamo fatta, l’Europa è forte ed unita”. “E’ un ottimo accordo, e accordo giusto”, ha commentato visibilmente soddisfatto. “Ed è un segno concreto che l’Europa è una forza in azione”, ha aggiunto Michel. Per arrivare ad una soluzione che mettesse d’accordo tutti, c’è voluta una riunione fiume che non si è fermata neppure di notte, tanto che la storica firma è stata posta ... Leggi su chenews

repubblica : Vertice Ue, firmato l'accordo sul Recovery Fund. Conte: 'Tutelata la dignità dell'Italia' [dal nostro corrispondent… - repubblica : Vertice Ue, firmato l'accordo sul Recovery Fund [dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO] [aggiornamento delle… - giusmo1 : Vertice Ue, firmato l'accordo sul Recovery Fund - BiancaTonelloA : RT @Gianfranco_ros: NEXT GENERATION UE: alle 5.32 viene firmato l'accordo. 750mld di cui 390 sussidi e 360 prestiti. L'Italia 82.4 e 127.… - Giovann03768848 : RT @BlackOutTotale: Vertice Ue, firmato l'accordo sul #RecoveryFund. #Conte: 'Tutelata la dignità dell'Italia' Grazie presidente, Lei è l’o… -

