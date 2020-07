Fiorentina a San Siro (stasera, 21,45, Sky) per il colpaccio. Ribery fa paura all’Inter. Formazioni (Di martedì 21 luglio 2020) Per l'Inter, lo spauracchio è Ribery. Conte ha fatto lezioni teoriche ai suoi per istruirli sul modo migliore di bloccare Franck. Che nonostante le 37 primavere, non si ferma e non si fa prendere mai. L'Inter ha un gran bisogno di vincere per scavalcare l'Atalanta (ora seconda da sola, a 74 punti, dopo la vittoria sul Bologna). Ma Iachini vuole stupire Commisso Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fiorentina a San Siro (stasera, 21,45, Sky) per il colpaccio. Ribery fa paura all’Inter. Formazioni - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #InterFiorentina, a San Siro non si pareggia dal '97. Viola a caccia del tris, occhio a #Sanchez - sportli26181512 : Inter-Fiorentina, a San Siro non si pareggia dal '97. Viola a caccia del tris, occhio a Sanchez: Inter-Fiorentina,… - Gazzetta_it : #InterFiorentina, a San Siro non si pareggia dal '97. Viola a caccia del tris, occhio a #Sanchez - Fiorentina_ole : RT @giannattasius: Nelle prossime ore, dopo la sfida di San Siro contro l'@Inter, il presidente della @acffiorentina Rocco #Commisso dirà l… -