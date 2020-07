Fiocco azzurro a Morterone, il paese più piccolo d’Italia ora ha 29 abitanti (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo 9 anni dall’ultima nascita con l’arrivo del piccolo Denis, Morterone il comune più piccolo d’Italia conta adesso 29 abitanti Morterone, il comune più piccolo d’Italia che si trova in provincia di Lecco è in festa per la nascita del piccolo Denis e raggiunge così quota 29 abitanti. Il bimbo, nato di 2 chili e … L'articolo Fiocco azzurro a Morterone, il paese più piccolo d’Italia ora ha 29 abitanti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

