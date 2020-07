Finto nullatenente, percepiva il reddito di cittadinanza ma era proprietario di 40 immobili, 15 erano affittati per un reddito di 120 mila euro all’anno (Di martedì 21 luglio 2020) Un uomo di Lanciano in provincia di Chieti era il proprietario di 40 immobili e percepiva, per i quindici affittati, un reddito annuo di 120 mila euro. Solo però che sia era “dimenticato” di dichiararlo e essendo un “Finto” nullatenente aveva fatto richiesta del reddito di cittadinanza percependolo. L’uomo aveva omesso di inserire nella dichiarazione dei redditi la proprietà degli immobili e i redditi percepiti dagli stessi. A scoprire il tutto era stata la Guardia di Finanza di Chieti. L’Inps ha subito provveduto a disattivare la carta di pagamento elettronica a nome dell’uomo e ... Leggi su baritalianews

Ultime Notizie dalla rete : Finto nullatenente Finto nullatenente, percepiva il reddito di cittadinanza ma era proprietario di 40 immobili, 15 erano affittati per un reddito di 120 mila euro all’anno Baritalia News Reddito di cittadinanza, scoperto furbetto con 40 appartamenti

Adesso il finto nullatenente rischia fino a sei anni di carcere. La sua posizione è stata segnalata all’Inps per la revoca del beneficio con relativa disattivazione della carta di pagamento ...

Chieti, percepiva il reddito di cittadinanza pur possedendo 40 immobili: denunciato

Il finto nullatenente ora rischia fino a sei anni di carcere. Come riferisce ChietiToday, la guardia di finanza è arrivata a queste conclusioni a seguito di indagini condotte "in stretta sinergia con ...

Adesso il finto nullatenente rischia fino a sei anni di carcere. La sua posizione è stata segnalata all’Inps per la revoca del beneficio con relativa disattivazione della carta di pagamento ...Il finto nullatenente ora rischia fino a sei anni di carcere. Come riferisce ChietiToday, la guardia di finanza è arrivata a queste conclusioni a seguito di indagini condotte "in stretta sinergia con ...