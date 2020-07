Finita l’era dell’euro-inchino, l’Italia protagonista in Europa. Nella sfida Ue il presidente del Consiglio ha già vinto trasformandosi rapidamente da gregario a fuoriclasse (Di martedì 21 luglio 2020) Nel 1982, quando l’Italia vinse il mondiale di Spagna, emerse improvvisamente un “eroe” salvifico della pelota nostrana, Paolo Rossi, allora centravanti di una squadra piccola, il Lanerossi Vicenza, che però aveva dato filo da torcere alle grandi arrivando seconda. Ecco, Giuseppe Conte assomiglia a Paolo Rossi. Due anni fa nessuno lo conosceva quando fu scelto come punto di mediazione tra la Lega di Salvini e i Cinque Stelle di Di Maio nel governo giallo-verde. Chi non ricorda quando chiedeva con timidezza “questo lo posso dire?” e Di Maio gli rispondeva di no? LEADER CONSUMATO. Eppure in soli due anni Conte è diventato un personaggio caro agli italiani, che alla fine sono soggiogati dall’aplomb democristiano del premier che ha guidato la stretta sul lockdown in maniera assai efficace, dopo un iniziale tentennamento lassista. Il ... Leggi su lanotiziagiornale

Affaritaliani : Con Conte è finita l'era dell'Italia che va in Europa con il cappello in mano

