Finalmente il nuovo ponte di Genova: sarà inaugurato il 3 agosto (Di martedì 21 luglio 2020) «Il ponte 'Genova San Giorgio" sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30». Lo scrive su Facebook il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera, Marco Bucci. «Il 3 agosto inaugureremo il nuovo ponte che si chiamerà Genova San Giorgio! Avanti Liguria». Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Leggi su iltempo

Tredici anni di relazione e di sogni a occhi aperti, i nostri, increduli che tanta perfezione sentimentale potesse esistere. Sei figli - Maddox, Pax, Shiloh, Zahara, e i gemelli Vivienne e Knox - tra ...

Dato l’avanzamento dei lavori, la gamma di date possibili è stata ristretta ai primi di agosto e la scelta finale è dipesa solo dagli impegni del presidente della Repubblica. Non dovrebbero arrivare ...

