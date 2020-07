Filippo Neri: l’educatore, il sacerdote ed il santo della gioia (Di martedì 21 luglio 2020) Filippo Neri è un educatore, attivista e presbitero italiano, e la Chiesa Cattolica lo venera come santo. Neri ha origini fiorentine, e fin da piccolo, esprime il desiderio di intraprendere la missione evangelica. Inoltre, Neri decide di esercitare l’ attività evangelica, in ambienti pericolosi e corrotti, fino a ricevere il nominativo di “secondo apostolo di … Leggi su periodicodaily

