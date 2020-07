Fermo, bimba morta nel rogo di casa: la madre accusata omicidio volontario (Di martedì 21 luglio 2020) Fermo, bimba morta nel rogo di casa. Pavlina Mitkova, bulgara di 38 anni, è accusata di aver ucciso la figlia Jennifer, 6 anni, tre ore prima di incendiare la propria abitazione a Servigliano la notte tra il sette e l’otto gennaio. La donna è ora accusata di omicidio volontario. Avrebbe soffocato, forse usando un cuscino, la più grande delle sue figlie – Jennifer, 6 anni – tre ore prima dell’incendio in un primo momento ritenuto causa della morte della bimba, in un appartamento situato in un palazzo nel centro storico di Servigliano (Fermo) nella notte tra il 7 e l’8 gennaio scorsi. Sulla base delle conclusioni della consulenza autoptica, il pubblico ... Leggi su limemagazine.eu

