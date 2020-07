Fecondo (Italia Viva): “Agricoltura strategica per l’economia del Casertano” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Lo sviluppo economico di Terra di Lavoro non può che passare anche attraverso l’agricoltura, declinata con metodi innovativi e di moderna valenza. E’ uno dei punti chiave del programma di Filippo Fecondo, candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, nella lista di “Italia Viva” a sostegno del Presidente Vincenzo De Luca. Per Filippo Fecondo vanno promossi e sostenuti gli “Incubatori d’impresa per l’agricoltura” e le “AgriStartUp”, che saranno al centro del suo programma. La Regione dovrà cioè sostenere i progetti più validi e innovativi per valorizzare i suoli agricoli della nostra terra. Incentivando e promuovendo le idee innovative in materia ... Leggi su anteprima24

