Fate venire Chiara Ferragni, magari salva la stagione turistica della Capitale (Di martedì 21 luglio 2020) Bisognerebbe invitare Chiara Ferragni al Colosseo, immediatamente, prima che la stagione si porti via gli ultimi scampoli di possibilità per il turismo romano e chi ci lavora intorno: le guide, i ristoranti, i venditori di calendari coi gatti (sì, è un mestiere pure quello). Bisognerebbe portare Chiara Ferragni al Colosseo e subito dopo ai Fori Imperiali per spiegare ai gestori che 24 euro a testa per la visita vanno bene per gli americani e i giapponesi pre-Covid ma sono inaccessibili per il per il romano medio con famiglia che desiderasse approfittare dell’assenza di code per portare i pupi a vedere dal vivo l’arena della sfida tra Massimo Decimo Meridio e l’imperatore Commodo (grazie Ridley Scott). La Ferragni potrebbe anche ... Leggi su linkiesta

Leggilenuvole : Fate venire Chiara Ferragni, magari salva la stagione turistica della Capitale - alepinello : Fate venire Chiara Ferragni, magari salva la stagione turistica della Capitale - Cristin82074935 : Fate venire Chiara Ferragni, magari salva la stagione turistica della Capitale - michtrim : Fate venire Chiara Ferragni, magari salva la stagione turistica della Capitale - ST09972061 : RT @trombettaio: @borghi_claudio Ma perché non fate un casino tale da fare cadere il governo? Io questo non comprendo. Perché dobbiamo veni… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate venire Fate venire Chiara Ferragni, magari salva la stagione turistica della Capitale Linkiesta.it Napoli, il rinnovo di Gattuso è cosa fatta: i dettagli

Ci voleva un uomo di polso, qualcuno che conoscesse bene uno spogliatoio prima di tutto da calciatore. Gattuso, dopo lo scetticismo iniziale, ha dimostrato di e ...

Lazio, dai confronti con Lotito alla difesa dei suoi Inzaghi non fa sconti a nessuno

Non commento il primo gol perché non ho visto le immagini, sul secondo abbiamo sbagliato in uscita. Siamo venuti qui con tanti problemi, abbiamo fatto una grande partita di personalità, abbiamo tenuto ...

Ci voleva un uomo di polso, qualcuno che conoscesse bene uno spogliatoio prima di tutto da calciatore. Gattuso, dopo lo scetticismo iniziale, ha dimostrato di e ...Non commento il primo gol perché non ho visto le immagini, sul secondo abbiamo sbagliato in uscita. Siamo venuti qui con tanti problemi, abbiamo fatto una grande partita di personalità, abbiamo tenuto ...