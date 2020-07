Fase 3: da Intesa Sp 1 mld per liquidità pmi (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Il gruppo Intesa Sanpaolo lancia una nuova operazione per finanziamenti ad hoc a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza provocata dall'epidemia di coronavirus, attraverso portafogli con il Fondo di Garanzia 'Tranched Cover Covid-19'. Le imprese potranno accedere, tramite la garanzia pubblica, a finanziamenti Intesa Sanpaolo per 1 miliardo di euro. I portafogli, della durata complessiva di 72 mesi con prospettive di rimborso dopo 24 mesi dall'erogazione, supporteranno le imprese danneggiate dalle misure restrittive del lockdown nelle immediate esigenze di liquidità e negli investimenti a lungo termine, contando su significativi periodi di pre-ammortamento. In particolare, almeno una quota del 20% dei finanziamenti sarà riservata alle imprese caratterizzate da un ... Leggi su iltempo

