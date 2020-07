Fase 3: Casellati, 'ripartire da cultura, ponte fra popoli e volano turismo' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Il vedere questo luogo archeologico deserto, uno dei più visitati al mondo, è un grande dispiacere. ripartire dalla cultura significa rinascere per il nostro Paese. La cultura come ponte tra i popoli e straordinario volano per il turismo. Con la cultura si mangia, è il nostro petrolio”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita al Parco archeologico del Colosseo. Casellati dall'Arco di Tito ha raggiunto la Curia Iulia per una dichiarazione alla stampa. Leggi su liberoquotidiano

CarlottaMiller_ : ???????????? State attaccando Distruggendo ..in fase tre cartellone casellati Con renzi berlysconi parlando soeranza tadd… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Casellati Fase 3: Casellati, 'ripartire da cultura, ponte fra popoli e volano turismo' Metro Speciale scuola: Casellati, "Viva l’Italia” inno a speranza e rinascita del Paese

Anche storicamente il mondo della cultura e cittadini si sono sempre uniti, sono stati la base fondamentale per affrontare le fasi più difficili della nostra storia - prosegue Casellati -. Penso a ...

Coronavirus, Casellati: ‘Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto sullo stato di emergenza’

ha detto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rispondendo ai cronisti del Tg5 che le chiedevano dell’intenzione del governo di procedere alla proroga di sei mesi dello stato di emergenza pe ...

Anche storicamente il mondo della cultura e cittadini si sono sempre uniti, sono stati la base fondamentale per affrontare le fasi più difficili della nostra storia - prosegue Casellati -. Penso a ...ha detto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rispondendo ai cronisti del Tg5 che le chiedevano dell’intenzione del governo di procedere alla proroga di sei mesi dello stato di emergenza pe ...