Farsi la lampada per curare il Coronavirus? Il fisico dell’Iss: «I raggi Uv sono anche cancerogeni. Chi li propone citato da siti esoterici» (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio)L’idea delle camere elettromedicali, dove sottoporsi per tre minuti a raggi Uv e sperare così nella guarigione dalla Covid-19, si scontra con lo scetticismo di Francesco Bochicchio, fisico dell’Iss demolisce di fatto gli studi del dottor Maurizio Pianezza, chirurgo oncologo del Comitato scientifico European medicinal association (Ema). Pianezza si era visto già rifiutare il suo progetto sperimentale dall’Iss. Bochicchio, attraverso un’intervista al Corriere della Sera, spiega così la sua posizione: «Non mi risulta siano state ancora validate terapie anti Coronavirus a base di Uv. Va ricordato che gli ultravioletti, che a seconda della frequenza si dividono in UvA, UvB e UvC, sono pericolosi per la salute ... Leggi su open.online

